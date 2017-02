Wat te doen op zondag, Ik zocht iets met pit en dat werd Veiligheidsmuseum PIT met een Paw Patrol middag. Ik zal je vertellen waarom. De zondag, sinds lange tijd bestempeld als rustdag. Ik vind dat eigenlijk wel wat. De hele week zijn we druk in de weer met werk, kinderen huishouden, boodschappen, sporten, socializen. Een dag even rust is soms gewoon nodig. Lekker uitslapen, bijkomen van een nacht op stap en rustig aan beetje hangen en chillen, met of zonder vrienden of bekenden. Heeeerlijk. Ik kan altijd heerlijk lekker rondhangen op zondag en even de boel de boel laten.

Nou ja, dat kón ik. Voor de kinderen er waren dus. Voorheen pas om 6.00 in bed, nu om 6.00 al weer op, in mommy modus. Nu hebben kinderen ook rust nodig (naast reinheid en regelmaat). Dus op zondag doen we rustig aan en mogen ze wat langer tv kijken of spelletjes op de tablet. Maar ik heb gemerkt dat mijn kinderen niet zo goed dit de hele dag kunnen doen, rusten en chillen. Met drie jongens moet er elke dag energie uit. En dat gaat vaak slecht binnenshuis. Het wordt al snel hangen wat overgaat in vervelen (ja zelfs op de tablet!) en dat wordt al snel ruzie maken. Een ochtend even hangen zonder schade lukt ons nog wel, maar daarna moet er toch echt wat beweging komen.

Een ultieme zondagmiddagbesteding, Veiligheidsmuseum PIT

Hoe de zondag dan in te vullen? Een ochtend chillen, en dan? Educatief naar een museum of meer sportief? Waarom kan het niet allebei? Een beetje beweging en ook wat opsteken, dat zou pedagogisch en bewegingtechnisch verantwoord zijn. We zoeken dus een beetje pit voor de zondag. Al googelend kom ik op een museum dat zich gespecialiseerd heeft in politie, ambulance en brandweer: Veiligheidsmuseum PIT. Nou dat is precies wat wij nodig hebben dus!

Politie, brandweer en ambulance spreken tot de verbeelding

Op zondagmiddag verwachtte ik bij Veiligeheidsmuseum PIT- zoals in zoveel musea – een enorme drukte maar dat viel alles mee. De jongens konden zich verkleden met politie- brandweer en ambulance kleding en liepen stoer en vol trots rond. Er waren veel oude brandweer auto’s en uitleg over brandjes blussen toen en nu. Het sprak tot de verbeelding dat vroeger mensen in een rijtje stonden om emmers door te geven en nu met een stoere brandweerspuit spuiten. Ze konden ook digitaal een brand blussen.

Lees ook: Marjolijn bezocht Museum PIT Almere met haar meiden

Interactief tot op het bot

Er is veel ruimte om rond te kunnen lopen en het is zeer interactief opgezet. Je krijgt pasjes om tests te doen “ben jij geschikt voor politie” of je kan helpen met spooronderzoek na een auto ongeluk. Je kan ook een echte cel inzien. Het is soms wel veel leeswerk maar ze hebben ook schermen en filmpjes met uitleg van ambulancepersoneel, politieagenten en brandweerlieden. Dit is voor peuters alleen wel wat te hoog gegrepen.

Jeej, een meeting met Paw Patrol!

Gelukkig hebben ze nu ook een speurtocht voor de kleinere bezoekers en om de speurtocht te openen was er die middag een heuse meet & greet met twee pups van Paw Patrol, dus onze jongste van 2,5 kon zijn geluk niet op! Hij bleef in de rij staan om high fives en knuffels te geven aan zijn favoriete pups. De speurtocht was voor hem nog net iets te hoog gegrepen maar vanaf 3 jaar kan het met wat begeleiding prima.

De skelterbaan was bij alle kinderen favoriet. Het duurde even voordat ze doorhadden dat ze niet de snelste ronde moesten rijden maar de verkeersregels goed moesten naleven…

Uniformen van toen en nu. Auto’s van toen en nu. Maar ook oog voor vraagstukken van de toekomst, hoe kan verdere beveiliging ons beschermen zonder privacy te schenden.

Lees ook: De museumstoomtrein, een fantastisch uitje!

Het is geen dagvullend programma in het Veiligheidsmuseum PIT, maar wel een goede middagbesteding. De kinderen hebben wat opgestoken en hebben kunnen bewegen. Qua informatie voorziening en vormgeving is het wel iets meer gericht voor wat oudere kinderen, maar de kleintjes vinden het met al die zwaailichten ook al heel spannend. En de nieuwe Paw Patrol speurtocht is prima voor ze.