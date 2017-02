Een reis naar Indonesië met kinderen was het plan voor deze zomer. Nadat het bedacht was, gepland en betaald (niet geheel onbelangrijk) konden we naar Bali, onze uitvalsbasis. Om 5 uur ’s ochtends zou het hele avontuur beginnen, bij het arriveren van de taxi. Scherp 06.30 uur stonden we in Amsterdam om verbouwereerd naar het grote scherm te staren. De vlucht naar Kualalumpur had maar liefst 8 uur vertraging! Daar sta je dan, zware rugzak op je rug met drie half slapende kinderen op Schiphol.

Een reis naar Indonesië met kinderen

Na lang wachten konden we die avond eindelijk vliegen (na 5 uur bij de Mc Donalds te hebben gezeten) en was de vertraging al snel vergeten. Bali was schitterend, een waar paradijs. De kinderen vermaakten zich prima in de zee (een oceaan is een oceaan) en het zwembad. Ook de uitstapjes gingen prima. Waar ik van te voren slapeloze nachten heb gehad over het reizen met drie jonge kinderen naar een ver oord, ging het eigenlijk als vanzelf.

Het vergelijk wat kinderen maken

De rijstvelden waren voor hen indrukwekkend, ware het niet dat ze niet door hebben gehad wat voor doodsangsten wij uitstonden (dat ze niet van die hoogte zouden vallen). De apentempel leek verdacht veel op de apenheul en de watertempels? Net een zwembad. Na een week togen we met rugzak naar Makasar toe, van hieruit ging de reis naar Ambon.

Nu had ik van te voren (op basis van verhalen) met de kinderen afgesproken dat er geen DS mee zou gaan. We passen ons aan was het motto en spelen kan je overal toch? Nou dat hebben we gezien. Het is zo mooi om te zien dat kinderen altijd samen spelen, welke taal ze ook spreken. Ik heb mijn zoon met een stokje een fietsband zien voortbewegen met een snelheid daar zeg je U tegen. De DS lag doelloos op Bali te wachten op terugkomst. Deze reis naar Indonesië met kinderen is nog fantastischer dan ik had durven dromen. Stokken en stenen zijn ook zo leuk om mee te spelen!

En dan je kind als spiegel

Mama liep overal met hygiëne wasgel voor de handjes, maar verder geen hobbels op de weg. Wat zijn kinderen toch flexibel. Nadat we in een dorpje waren en voorbij een grote groep wassende vrouwen liepen, merkte mijn zoon terecht op, ‘kijk mam, hier hebben ze geen droger.’ Nee, hier wassen ze met de hand in een riviertje en drogen ze daar waar ze kunnen.

‘Mam, als wij onze DS moeten inleveren, moet jij dan jezelf ook niet een beetje aanpassen?’ Diezelfde avond zat ik gehurkt onze kleding van een handwasje te voorzien. De wasservice van het hotel eenzaam achterlatend. Niets mooiers dan de spiegel die je kinderen je voorhouden. Volgend jaar weer?

Door: Rachelle Verhagen