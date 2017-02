Twintig jaar geleden had nog niemand er van gehoord maar tegenwoordig is het iets dat zelfs je oma kent. De selfie. Een ouderwetsch zelfportret zou je het ook gewoon kunnen noemen. Alleen komt er natuurlijk geen penseel meer aan te pas, hoogstens een selfie stick. En hoewel we allemaal graag een selfie maken (of 100), is er nu al kritiek op het fenomeen. Want waarom zou je wekelijks 30 foto’s van je eigen hoofd verspreiden? Ergens zit daar wel wat in. Maar wat moet je anders met al je selfies? Je kan ze moeilijk in een album plakken! Hoewel? Wij bij MamsatWork zeggen: selfie fotoboeken, why not? Misschien doe je er je Facebook vrienden ook wel een plezier mee als je ze wat meer privé houdt .

Selfie fotoboeken: eens wat anders dan het familiealbum

Fotoboeken met vakantiefoto’s heb je vast wel. Of van de eerste jaren van je kleine spruit. Waarom willen we dat allemaal zo graag bewaren, en verdwijnen onze snapchats zo in het digitale oud papier? Goed, voor sommige exemplaren is dat maar beter ook, maar every once in a while maak je een selfie die wel het bewaren waard is. Kaliber Mona Lisa, zeg maar… Zonde om zomaar te deleten! Wij pleiten daarom voor selfie fotoboeken. Voor alle mooie-gekke-gestoorde-slaperige selfies die je wilt bewaren.

Met je lief heb je een romantisch album, je mini me heeft een baby album… wordt het dan niet eens tijd voor jou, en je selfies? Bewaar de beste exemplaren en stel eens wat selfie fotoboeken samen. Of passen jouw zelfportretten echt allemaal in 1 boek?

Een ode aan je selfies

Schrijfster Heleen van Royen maakte er zelfs een hele tentoonstelling van. Wil jij ook een ode brengen aan je selfies, maar hou je ze liever privé – voor het geval je ze nog niet massaal hebt gedeeld op sociale media – begin dan met het samenstellen van een selfie album. Zo blijven je kiekjes gewoon bewaard, ook als je smartphone crasht.

Heb je de selfies van je eerste smartphone nog bewaard? Dan wordt dat het begin van je selfie album! Zorg voor een chronologische volgorde en je selfie album geeft opeens prachtig je levensloop weer. Hetzelfde effect krijg je als je de schoolfoto’s van je kids op een rijtje legt (aanrader!). Maar goed, terug naar jouw foto’s. Je eigen selfies: ga jij ze een waardig plekje in een fotoboek geven? Lees dan onze selfie maken tips nog even door. Laat dat selfie album niet alleen jouw groei, maar ook die van je selfie-skills zien .

Tips voor de perfecte selfie maken

Eerder zetten we al de beste tips op een rij voor je smartphone fotografie. En dit keer doen we dat dus dunnetjes over voor het maken van een selfie! De allerbeste tip voor een selfie maken is waarschijnlijk: wees jezelf. Het blijft een selfie, nietwaar? . Je hoeft dus niemands tips of trucks te volgen. Wees lekker eigenzinnig! Een selfie blijft toch een soort persoonlijk kunstwerkje. Als jij hem mooi vindt mag ‘ie in je selfie album! Toch vind je online zeeën aan tips voor ‘de perfecte selfie’. Hieronder lees je er een paar.

Selfie tip #1: Vind de juiste hoek

Volgens verschillende bronnen (lees: het internet) kan je een selfie het beste nemen met de camera boven je hoofd. En, gouden regel volgens talloze bloggers en modemeisjes: nooit van voren! Een selfie maken doe je schuin. Links zou de beste kant zijn maar hé, bepaal lekker zelf of dat bij jou ook zo is. Bovendien wil je soms bepaalde elementen in je achtergrond hebben. De Eiffeltoren, bijvoorbeeld. Of je hond. Gewoon lekker uitproberen dus! En dat brengt ons meteen bij de volgende tip.

Selfie tip #2: Keep on clicking

Afgezien van ervaring op doen met een selfie maken, is veel foto’s maken sowieso belangrijk als je streeft naar de perfecte selfie. We zijn niet meer gebonden aan fotorolletjes. Dus klik er op los! Maak niet 1, maar 10 selfies! Probeer daarbij steeds kleine veranderingen in je pose aan te brengen. Dan zit dat perfecte kiekje er ongetwijfeld tussen. En de rest? #prullenbak

Selfie tip #3: Ga naar buiten

Als ik alle selfie experts moet geloven die het internet rijk is, moet een selfie ook buiten gemaakt worden. Of zorg in ieder geval voor natuurlijk licht. Direct zonlicht kan je dan weer beter vermijden (daardoor vallen de gevreesde oneffenheden alleen maar meer op) . Vermijd ook koste wat kost de flitser: daar is nog nooit iemand knapper op geworden.

Selfie tip#4 een filtertje doet wonderen

Ben je na al die tips nog niet tevreden over je selfie? Zelfs dan is er nog een laatste redmiddel. Al is de selfie nog zo ‘confronterend’, er is altijd wel een filtertje met het gewenste effect. Joyce schreef al eens over fotoshoppen en het ´schoonheidsschuifje voor de leukste profielfoto´ op haar smartphone. Of, en dat vinden we zelf nou een gouden tip: accepteer bad hair days en puistjes. Want wie van binnen straalt, doet dat ook op een selfie! En dat is dan weer best een album waard!

Winactie fotoboeken Om jullie een start te laten maken mogen wij 5 fotoboeken weggeven die je digitaal kan maken bij MyPhotoFun, helemaal top natuurlijk! Wie heeft er het lef om er een selfie album van te maken ? Afijn, laat ons in een reactie weten waar jij het fotoboek voor wilt gebruiken en welk type je graag zou willen bestellen en wie weet ben jij de winnaar! Winactie loopt tot 30 februari 2017!

Gebruikte afbeelding via Shutterstock