Hè hè, het hoge woord is er uit. We hebben gemiddeld maar eenmaal per week sex! WHAT? Dat betekent dus dat ik de laatste jaren voor niets mijn best heb gedaan om het zogenaamde landelijke gemiddelde van twee tot driemaal per week bij te houden. Geheel onnodig want dat zogenaamde gemiddelde blijkt dus he-le-maal niet te kloppen!

Als we dan het onderzoek van de Wendy mogen geloven hè. En ook al ben ik geen echte onderzoek-freak, dit onderzoek neem ik maar meteen ter harte! Jaren van keuzes maken heb ik achter de rug. Kiezen tussen sex-met-mijn-partner-terwijl-de-wallen-steeds-verder-doorgroeien of gewoon-lekker-gaan-slapen-zonder-gefrunnik. Kiezen tussen (blijkbaar) 12,5 uur nagenieten of meteen tussen de zure lappen kruipen .

Lees ook: seks na je veertigste, het wordt alleen maar beter!

We hebben maar eenmaal per week sex, wat een verademing.

Herken je dat? Dat je je bed raakt en denkt bij jezelf dat het toch wel weer tijd is voor sex maar je direct na die gedachte al bijna ligt te snurken? Het is toch ook niet te doen? Na al dat werken, kindjes voeden en opvoeden, begeleiden met huiswerk, doen van het huishouden èn sporten ook nog eens driemaal per week quality time met je partner doorbrengen in bed en nog wakker blijven ook?

Ik chargeer natuurlijk, want zó erg is het nu ook weer niet, maar wat me wel stoort is dat het onderwerp sex zo beladen is, dat ‘we’ daardoor met zijn allen doen alsof het gemiddelde aantal keren sex op twee tot drie maal per week ligt. Terwijl dat dus helemaal niet zo blijkt te zijn. Lekker elkaar opfokken en iedereen een schuldgevoel aanjagen. Daar zijn we goed in!

Praten over sex

Ik kan me zomaar een verjaardagsfeestje voorstellen waarbij je met je vrienden om een statafel hangt (want tja… met je ouders bespreek je dit natuurlijk al helemaal niet). Het onderwerp sex komt ter sprake nadat de nodige glaasjes gedronken zijn. “Zeg, hoe vaak doe jij HET eigenlijk?” “Ik (lees:wij) ? Ohhhh…. zeker drie keer per week!” Bij zo’n antwoord begon er bij mij altijd van alles te ratelen. Drie keer per week sex? Hoe doen ze dat? Oh, wat ben ik een slechte partner. De mannen zie je op dat moment direct naar hun eigen partner kijken. Maar nu weet ik eindelijk wat die blik al die jaren betekent heeft!

Het is een kijk-zij-doen-dat-wel-echt blik! Ken jij die ook?

Een onnodige blik, want zíj doen het echt geen driemaal per week! Ze durven alleen niet toe te geven dat ze er vaak te moe voor zijn. Net als ieder ander die in hetzelfde schuitje zit als jij en ik, met de grootste energievreters aller tijden; opgroeiende kinderen.

Wie red dat nou, 3 keer per week?

Eerlijk is eerlijk, met een eigen zaak, twee opgroeiende kids van 7 en 12, een huis om schoon te houden en nog heel veel meer komt het er bij ons ècht geen drie keer per week van. Hoe graag we dat misschien ook zouden willen. Maar gelukkig lees ik dus nu dat dat helemaal geen probleem is. Want sex hebben beleeft iedereen op zijn eigen manier. En zolang je allebei maar gelukkig bent is het allemaal wel goed. Tell me something new.

Waar ik overigens wel over twijfel naar aanleiding van dit onderzoek is of dat ik wel of niet moet blijven werken. Want vrouwen met een baan masturberen vaker lees ik. Alleen daarmee weet ik nog niet of dat ze dat doen in plaats van sex hebben met hun partner, of dat ze dat ‘erbij’ doen. Weer zo’n ding waar ik me de komende jaren druk om kan maken.

Doe jij het ook ‘maar’ eenmaal per week? Check dan deze tips even om je seksleven te verbeteren.

Lees ook: je seksleven verbeteren met de beste tips ever!