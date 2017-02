‘Vroeger’ was het simpel. Als je gezonder wilde leven ging je wellicht wat minder eten en wat meer bewegen. Klaar! Als je nu in de supermarkt op zoek gaat naar gezonde opties ligt dat toch anders. Niet alleen omdat er veel meer keus is, maar ook omdat we geen idee meer hebben wat er nou echt in al die verpakkingen zit. Bovendien vliegen de hypes ons om de oren. De ene nog extremer dan de andere, en ondertussen heb jij een hongergevoel én geen idee meer wat je nog kan eten. Helemaal suikervrij eten dan maar? Dat valt niet mee, en is misschien ook niet nodig. Toch kan je heel gemakkelijk minder suiker eten. Voor wie zoet is zijn er namelijk ook gezondere alternatieven voor de suikerpot.

Suiker: ieder klontje gaat door het mondje

Het is natuurlijk geen wereldnieuws: suiker is niet gezond. Maar wat je misschien niet wist, is dat er een grote kans is dat ook jij teveel suiker binnen krijgt. Zelfs al denk je dat je matig bent omdat je geen frisdrank drinkt en geen suiker in je koffie dumpt. Ruim 80% van de Nederlanders krijgt méér suiker binnen dan goed voor ze is. Gemiddeld nuttigen we per persoon 7400 klontjes per jaar! IEUW! En vaak ook nog onbewust: suiker zit namelijk in veel meer producten dan je denkt. Maar waarom is suiker eigenlijk zo slecht voor je?

Suiker werkt verslavend

Ten eerste werkt suiker verslavend, net als alcohol en sigaretten. Suiker stimuleert namelijk de afname van dopamine in de hersenen. Daardoor ga je er steeds meer van eten, en vind je hetzelfde eten of drinken zonder suiker niet lekker meer. Zelfs de geur of het zien van zoet eten, bijvoorbeeld in reclames, maakt al dat je er al zin in hebt. Als suiker een gezond product was, zou dat natuurlijk niet erg zijn. Maar helaas, de meeste verslavingsgevoelige producten zijn niet gezond.

Het is allemaal loze energie

Het eerste gevaar van suiker is duidelijk: je groeit helemaal dicht. In suiker zit energie, het is lekker en het verzadigt niet. Daardoor zou je – in theorie – eindeloos suiker kunnen blijven eten. Maar wanneer je meer energie binnenkrijgt dan je verbruikt, kom je aan. Duh. Bovendien is de energie tijdelijk, omdat suiker niet voedzaam is. Energiedrank, maar ook sportdrank kan je daarom beter laten staan. Wist je dat daar soms meer dan 20 suikerklontjes in zitten? Zorg na het sporten liever voor eiwitten en koolhydraten. Die zorgen ook voor energie, en zijn na het sporten ook nog eens goed voor je omdat ze zorgen voor bijvoorbeeld spierherstel. Ga bijvoorbeeld voor een banaan, een glas melk of een bakje volle kwark.

Suiker is daarnaast enorm slecht voor je gebit

Hoe duur de suiker écht is, weet je pas als de tandartsrekening binnenkomt. Het tweede bekende effect van suiker: het is killing voor je tanden. Suiker tast je glazuur aan. Suikervrij eten dan maar? Dat kan je proberen natuurlijk, er zijn mensen die het volhouden en er een ware sport van maken, maar makkelijk is het niet. Vooral omdat suikers dus echt overal in zitten. Wil je echt suikervrij eten, dan zal je zelf aan de bak moeten.

Tip: Je tanden poetsen nét na het nuttigen van een suikerrijk product, zoals vruchtensap is heel erg slecht. Je poetst de suikers dan namelijk juist ín je tanden.

Het risico op diabetes

Dat je van suiker aankomt is één ding. Maar het heeft ook effecten op je lichaam die je aanvankelijk niet zo snel opmerkt. Wist je dat een hoge consumptie van suiker je risico om diabetes type 2 te krijgen verhoogt? Vooral suikerrijke dranken hebben dit effect: bij één blikje frisdrank per dag loop je al meer risico. Ook tijdens je zwangerschap is het oppassen geblazen. Dacht jij dat je wel wat extra kon snoepen omdat de kilo’s er toch bij komen? Niet doen! Zwangere vrouwen met een te hoge bloedsuikerspiegel kunnen zwangerschapsdiabetes krijgen. Niet goed voor jou, maar ook niet voor je kindje. Meer lezen over diabetes? Check dan de site van het diabetesfonds maar eens.

Steeds meer en meer

Je zou het misschien niet denken, maar net als alcohol en sigaretten is suiker verslavend. Je wilt er steeds meer van eten en went ook aan de zoete smaak; op den duur wil je niets anders meer. Hetzelfde geldt overigens voor zout. Opletten op je eetgewoonten dus! Helemaal suikervrij eten is misschien weer overdreven (en heel moeilijk!) maar minder suiker eten moet lukken, als je een beetje oplet. Vervang je glaasjes fris voor water en je bent al een heel eind! Helaas zit suiker ook in een heleboel producten waarin je het misschien niet zo snel verwacht.

Suiker: de stille sluipschutter

Het grootste gedeelte van al die suikerklontjes nuttigen we waarschijnlijk onbewust. Omdat suiker in producten zit waar je het nooit in zou verwachten bijvoorbeeld. Maar ook omdat producenten, slim als ze zijn, allerlei schuilnamen voor suiker hebben bedacht. Meer dan 50 zelfs! Dat siroop of stroop vloeibare suiker is wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat de term ‘geconcentreerd vruchtensap’ eigenlijk ook gewoon op suiker slaat? Het helemaal uitbannen van suiker (suikervrij eten), dat is dus nagenoeg onmogelijk. Tenzij je op een hutje op de hei woont en zelfvoorzienend bent misschien. Haal jij je voedsel gewoon uit de supermarkt, dan wordt het al erg lastig. Gelukkig zijn er wel degelijk gezondere alternatieven, waarmee minder suiker eten opeens een stuk makkelijker wordt.

Minder suiker eten met alternatieven voor suiker

Hoezee, lang leve de wetenschap! Voor suiker zijn allerlei alternatieven bedacht waardoor suikervrij eten of op zijn minst minder suiker eten binnen handbereik komt te liggen. Minder prettig: niet alle voorgestelde alternatieven zijn even gezond. Kunstmatige zoetstoffen, die aspartaam bevatten, bleken helemaal niet zo’n healthy keuze. Gelukkig zijn er ook suikervervangers die geen kwaad kunnen. Zelf houd ik ook wel van een zoetje . Wil jij minder suiker eten? Dan kan je voor Stevia producten gaan.

Stevia: de natuurlijke zoetstof

Waarschijnlijk heb je er al van gehoord want wij zijn niet de enige die het is opgevallen: Stevia is dé natuurlijke suikervervanger. De zoetstof wordt gewonnen uit de Stevia plant en is 300 keer zoeter dan suiker. Je hebt er dus maar heel weinig van nodig. Sterker nog: Stevia producten koop je natuurlijk kant en klaar, dus met de dosering heb je zelf weinig te maken. Wist je dat er heel veel keus is als je suikervrij wilt leven? Of net als wij gewoon wat bewuster met voeding om wilt gaan?

Nu is het zo dat er Stevia in veel supermarkten verkrijgbaar is, maar Stevia is geen Stevia, als je begrijpt wat ik bedoel . Ik bedoel dat er nogal wat verschillende vormen verkrijgbaar zijn, waarbij de goedkopere varianten uit de supermarkt toch vaak voorzien zijn van een stofje wat weer minder gezond is, óf heel erg bitter smaken!

Het merendeel van deze producten, waaronder de niet nader te noemen variant van een heel bekend merk bevat maar een heel klein % stevioglycosiden, om precies te zijn 3%! Zie hierboven. Dit terwijl de stevioglycosiden net het natuurlijkste deel van het product is. Verre van puur dus in dit geval.

Over Steviala en Melissa

Even geleden kwam ik in contact met Melissa, eigenaresse van Steviala en fanatiek suikervrij eter. Zij volgt namelijk haar hele leven al een suikervrij dieet en is vanuit haar passie haar bedrijf begonnen.

Zij is binnen haar bedrijf steeds op zoek naar nieuwe suikervrije producten die wél helemaal puur zijn. Ze gaat daarin zelfs zover dat ze onlangs een suikervrije honingvervanger en suikervrije stroopvervanger (de Steviala Sweet Maple) op de markt heeft gebracht. Twee producten op basis van zoetstoffen erythritol en stevioglycosiden. Maar dan de pure variant. Erythritol is een zoetstof die van nature voorkomt in sommige fruit en groenten. Een ander product van hen is de bruine suikervervanger Ery-Bronze, 30% minder zoet dan suiker en de enige koolhydraatvrije en suikervrije bruine suikervervanger die er is.

Stuk voor stuk dus suikervervangers in een gezonder jasje. Er zijn al alternatieven voor honing, stroop, witte suiker, bruine suiker – en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nergens zijn kunstmatige zoetstoffen aan toegevoegd en de structuur van de Steviala Kristal Sweet is zelfs vergelijkbaar met kristal strooisuiker! Heerlijk natuurlijk in je koffie of over je pannenkoeken en aardbeien. Of in je yoghurt of kwark, ik geniet er altij van om dat geknisper van suiker te voelen als ik mijn yoghurt eet en dat kan hiermee dus gewoon.

Daarnaast zijn alle varianten zeer geschikt om mee te bakken tot en met 200°. Hoera!

Suikervrij eten of in ieder geval minder suiker eten wordt zo voor ons toch een heel stuk makkelijker. Nu je kids nog!

Suikervrij eten met kinderen?

Minder suiker eten, dat klinkt jou misschien als muziek in de oren. De kans dat je kinderen suikervrij eten zien zitten is helaas minder groot. Heb je ook een echte zoetekauw in huis? Hoe ga jij daarmee om? Probeer je de suikerconsumptie van je kids in de gaten te houden, en een beetje in te perken? Helemaal stoppen met snoepen zal waarschijnlijk niet makkelijk zijn voor ze, ze worden er ook overal mee geconfronteerd. Snoep dus met mate, of ga voor een snoepje met stevia. Ze verkopen zelfs suikervrije chocolade! Lekker suikervrij koken? Check dan ook eens de recepten op hun website!

