Iets voor Vaderdag knutselen? Eitje… met deze 6 leuke ideeën.

Het is alweer bijna Vaderdag, en natuurlijk worden we alweer helemaal doodgegooid met de beste ideeën om er een bijzondere dag van te maken, wij doen er ook lekker aan mee (en vooral, waar we ons geld het beste aan uit kunnen geven). Maar het aller- aller- allerbijzonderste cadeau blijft toch een ketting van wc-rollen of een kunstwerk waar de verf nog vanaf druipt. Oftewel: iets dat zelfgemaakt is. En dan liefst door een paar kinderhandjes die misschien nog niet zo vaardig zijn maar des te meer hun best doen. Vind jij iets voor Vaderdag knutselen (of laten knutselen door je kids) wel een goed idee, maar heb je geen inspiratie? Of ben je bang dat je linkerhanden je plannen in de weg staan? No worries, zo lang je het niveau van je project maar aanpast aan je skills, of die van je kids ;). Wij zetten de leukste crea-bea ideeën voor je op een rij zodat iets voor Vaderdag knutselen gewoon al de helft van het feestje wordt.

Voor Vaderdag knutselen hoeft niet zo moeilijk te zijn

We beginnen zoals beloofd lekker simpel. Op website4mama vind je onder andere de leukste DIY ideeën, en voor dit knutselproject hoeft niemand zijn hand om te draaien. Elke papa houdt van een goeie kop koffie (of thee) en ieder kind vindt het gezellig om daar een wel hele speciale mok voor te knutselen. En wat zal paps daar met liefde uit drinken! Tijd om aan de slag te gaan dus. Met stickers en de juiste verf tover je een saaie witte mok binnen no time om tot waar meesterwerk, dat je in de oven even laat afbakken. Want het zou natuurlijk zonde zijn als die kunst er al na één afwas af was.

Heb je al eens gedacht aan een telefoonhoesje knutselen voor Vaderdag? Wij dus ook niet, en daarom hebben we even op de site van Maak het Vrolijk gekeken. Hier vind je allerlei ideeën om het leven (de naam zegt het al) een stukje vrolijker te maken, in veel gevallen door lekker zelf aan de slag te gaan. Dat geldt ook zeker voor dit super leuke knutsel idee. En zelfs de allerkleinsten kunnen meedoen! Gepersonaliseerde telefoonhoesjes zijn al langer in trek maar persoonlijker dan dit ga je ze echt niet vinden.

Een leuk, lekker én gezond DIY idee vonden we bij Place of My Taste. Wil je wel wat voor Vaderdag knutselen terwijl je eigenlijk he-le-maal niet van al dat doe-het-zelven houdt, dan is dit het ideale cadeau. En iedereen is toch nuts about daddy? In ieder geval wel met Vaderdag! En eerlijk is eerlijk, het resultaat mag er echt wezen. Aanrader dus, voor al die knutselaars met grote ideeën en weinig tijd (of talent ), je vindt er het idee mét printables!

Mama, help je even?

Bij dit knutselidee kunnen je kinderen waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken (tenzij ze zelf al met zaag, spijkers en hamer uit de voeten kunnen). Toch is ook dit een heel gemakkelijk zelf te maken cadeau dat je ook nog eens heel persoonlijk maakt door lieve foto’s van het gezin of een briefje aan papa toe te voegen. Deze fotostandaard vonden we op Welke.nl en ook wij zijn er als een blok voor gevallen, net als papa ongetwijfeld zal doen!

Ook bij het maken van dit fotolijstje dat we vonden bij Mine for the Making kan mama misschien beter even assisteren. Tenzij je wil dat je kids binnen een minuut al hun vingers aan elkaar gelijmd hebben en da’s niet handig, want die hebben ze nog nodig, ze wilden toch wat voor Vaderdag knutselen?. Je moet namelijk vrij sterke én verwarmde lijm gebruiken om ervoor te zorgen dat de stenen op je persoonlijke fotolijstje voor papa blijven zitten. Even meehelpen dus, maar dat zorgt wel voor een rocking eindresultaat!

Bij het knippen moet je misschien even helpen, maar het kliederen en schilderen dat kunnen zelfs de kleinste papa kindjes al zonder hulp. Deze parkeerschijf is een super leuk idee van Kim. Je maakt hem heel eenvoudig. Wat papier, wat plak, een schaar, een kwastje en een foto… een klaar is Klara (of Kees).