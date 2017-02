Hallo! Ik ben Danja Molendijk, 36 jaar, afgestudeerd psycholoog en moeder van drie dochters. Zij zijn 6, 4 en 2 jaar. Met mijn gezin woon ik in een kindvriendelijke wijk in Amersfoort. Hier kan ik elke dag mijn ervaringen als moeder delen met andere ouders en genieten van de energie en vrolijkheid van vele kinderen om me heen. Wat ik het meeste mis in mijn huidige leven is vrijheid om te gaan waar en wanneer ik wil. Reizen, nieuwe plekken en culturen leren kennen, dat is iets dat ik heel graag doe. In het belang van mijn kinderen staat dit nu op een laag pitje. Een passie, waar ik me wel op kan storten, is schrijven. Ik ben onder de naam De Woordgoochelaar werkzaam als tekstschrijver. Schrijven ontspant me en maakt me blij. Ik ben even geen moeder, weg van alles en iedereen. Ik hoop dat jullie in mijn verhalen herkenning zullen vinden, dat het je doet relativeren en laat lachen!