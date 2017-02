Veilig internetten en sexting; een kwart van de jongeren ontvangt foto’s

Het zijn cijfers waar je van schrikt. Als je denkt aan veilig internetten dan denken de meeste ouders misschien dat ze het toch wel ‘redelijk voor elkaar’ hebben met hun kinderen. Je praat erover en wijst ze op de gevaren. Misschien ben jij zelfs wel van het regulerende type en bepaal jij nog welke websites wel/niet beschikbaar zijn voor je kind. Toch heeft een 23% van de Nederlandse jongeren ervaring met sexting en dat vind ik persoonlijk best veel!

Veilig internetten is er voor een groot deel van de jongeren niet bij

Als je dieper in de cijfers duikt van het onderzoek wat gedaan is in het kader van Safer Internet Day (7 februari heeft tegenwoordig ook een stempel; SID) dan valt op dat er meer meisjes betrokken zijn bij sexting dan jongens. Vind ik ook een opvallende, aangezien ik ervan uit ging dat jongens diegene zijn die het merendeel van deze foto’s verspreiden. Maar niets is minder waar.

Wie en hoeveel sexting foto’s worden er ontvangen ?

24,5 % van de meisjes heeft wel eens naaktfoto’s of foto’s in ondergoed ontvangen

21,6% van de jongens heeft wel eens naaktfoto’s of foto’s in ondergoed ontvangen

Naaktfoto’s of foto’s in ondergoed versturen

Ook hier zijn de meiden weer aan de ‘winnende’ hand:

7,1 % van de meisjes tussen de 12 en 17 jaar verstuurt wel eens zo’n foto

5,5% van de jongens verstuurt wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed

Onderzoek Sexting via online veiligheid ‘aanbieder’

Uit het onderzoek blijkt ook nog eens dat meer dan een kwart van de jongens en meisjes (28,4 %) ‘doet’ aan sexting met dates. In iets minder dan de helft van de gevallen gaat dat dan om sexting met mensen die ze alleen maar online kennen. Over veilig internetten gesproken .

Taak voor de ouders

Met betrekking tot het onderwerp veilig internetten en sexting zijn het de ouders die hier een grote rol in kunnen spelen. Zij kunnen de risico’s op ongewild verspreiden van deze foto’s beperken, zo blijkt uit het onderzoek. Hoe meer er thuis over gepraat wordt hoe beter. Tevens blijkt dat ouders veruit de belangrijkste informatiebron voor jongeren zijn als het gaat om online risico’s (77,2%). Gevolgd door leraren op school (47%) en vrienden (32,3%).

Ook al is menig ouder voorzien van blosjes op de wangen bij het bespreken van dit onderwerp, praten over seksgerelateerde online risico’s behoort tegenwoordig standaard tot de opvoeding. Vrijwel alle ouders (93%) bespreken dan ook het internetgedrag van hun kind(eren), waarvan 65,1% heeft het specifiek heeft over sexting.

Al met al zal het gesprek over veilig internetten en sexting nog wel leeftijd gerelateerd zijn. Ik zie mezelf bijvoorbeeld nog niet met mijn dochter van 7 praten over sexting zelf. Alhoewel veilig internetten al wél ter sprake komt. Zo bespreken we bijvoorbeeld al wat wel en niet verstandig is als ze een filmpje op Musical.ly opneemt. Ik ben er dan ook voorstander van om te praten en uit te leggen. Om te proberen mijn kinderen bewust te maken van de risico’s. Herhaaldelijk, want éénmaal waarschuwen dat werkt uiteraard niet.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat vragen en belangstellend informeren en een wederzijds gesprek meer oplevert dan verbieden of onderhandelen. Een inkoppertje misschien, maar het is maar dat je het weet .

Naïviteit ten top

Vaak is de eerste naaktfoto die online gaat bedoelt voor dat ene vriendje waar je zo verliefd op bent, of dat meisje waar je een crush op hebt. Heeft een groot deel van de jeugd dan zo’n grenzeloos vertrouwen in zijn of haar ‘partner’ op dat moment?

Het antwoord is NEE! Uit het onderzoek komt namelijk ook naar voren dat 9 op de 10 jongeren verwacht dat er een kans is dat pikant getinte beelden online verspreid worden. 64% weet dat zelfs zeker!

Dat mag dan een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van vorig jaar (toen wist slechts 10% dit zeker), het verbaasd mij dan toch nog steeds dat deze kinderen -ondanks de risico’s die ze zelf inschatten- tóch besluiten tot sexting. Veilig internetten kan dan een hoge prio hebben bij de ouders… écht doordringen tot de kinderen doet het nog niet. Met alle gevolgen van dien.

Gevolgen Sexting

Het grootste probleem van sexting is de kans dat de foto wordt doorgestuurd. Stel dat zo’n foto de hele school rondgaat, dan kan je je wel voorstellen wat dat doet met het sexting slachtoffer. Het ongewild verspreiden van naaktfoto’s en foto’s in ondergoed kan leiden tot pesten en ernstige psychische problemen. We hebben allemaal wel gehoord van een verhaal zoals dat van Amanda Todd. Het meisje dat op 13-jarige leeftijd zelfmoord pleegde als gevolg van het feit dat haar naaktfoto op internet haar achtervolgde. In de film hieronder zie je de documentaire die over haar gaat.

Een heftig verhaal.

Belangrijkste medium voor sexting

Snapchat blijkt onder jongeren het meest voor de hand liggende medium te zijn als we het hebben over sexting. Snapchat is zo populair als medium omdat ze denken dat de foto’s daar binnen 24 uur weer verdwenen zijn. Maar een screenshot is natuurlijk zo gemaakt.

Wat doe jij om het veilig internetten bij je kinderen te bevorderen en heb jij het al eens over sexting gehad met ze?

