Emotionele ontrouw of vreemdgaan, is er een verschil?

In deze tijd van social media is vreemdgaan een hot item. Ik heb me zelfs laten vertellen dat de wachtkamers van de psychologen er vol mee zitten. Maar wanneer is iets vreemdgaan? Of wat bedoelen ze met emotionele ontrouw? Het lijkt erop dat vreemdgaan voor jou anders kan zijn dan bijvoorbeeld voor mij.

Voor de een is vreemdgaan pas vreemdgaan als er ook een fysiek contact bij komt kijken. Voor een ander valt zelfs zoenen niet onder vreemdgaan, maar moet er perse seks bij komen kijken. Vaak vindt er na het krijgen van kinderen een verandering in je seksleven plaats. Hierdoor kan het voorkomen dat je partner eerder open staat voor een ander op welke manier dan ook.

Het verschillende gevoel of de verschillende interpretatie die we hebben bij vreemdgaan zorgt voor veel stress en problemen in relaties. De stress en problemen kunnen uiteindelijk leiden tot het einde van je relatie.

Wat is emotionele ontrouw ?

Een van de termen die gebruikt wordt bij vreemdgaan zonder fysieke handelingen is emotionele ontrouw. Maar wat is dat nu precies? Alle intieme zaken die je eigenlijk met je partner hoort te delen maar die je buiten je partner om deelt met een ander zijn een vorm van emotionele ontrouw. Vaak weet je zelf al dat je fout zit omdat je het anders niet buiten je eigen partner om met een ander zou delen, nietwaar? Maar wat is het makkelijk om jezelf te verschuilen achter de alom bekende definitie van vreemdgaan. Namelijk het fysieke contact. Want tja… als je dat niet gehad hebt, dan is er dus eigenlijk niets aan de hand toch? Of toch wel?

Het eenvoudig contact leggen via social media en whats app maken het maar wat makkelijk om de stap naar emotionele ontrouw te zetten. Digitale contacten komen zomaar je huis en je leven binnengewandeld. Een telefoon of facebook account is zó persoonlijk dat dat makkelijk af te schermen is voor je partner. Zo kan een simpele pikante opmerking uitgroeien tot een digitale relatie die thuis de boel onder spanning zet, nog zonder dat je eigen partner er weet van heeft!

Want wat je deelt met de één -your partner in crime’- deel je niet meer met je eigen partner. En zo wordt beetje bij beetje het contact verlegd van de eigen partner naar de digitale. Iedere keer weer iets meer, totdat er weinig meer overblijft om te delen met je eigen partner. Degene die vreemd gaat zal zichzelf steeds verder verwijderen van de reële situatie en raakt in een soort fantasie.

Waar liggen de grenzen van vreemdgaan en emotionele ontrouw?

Dat is voor iedereen anders, dat mag nu wel duidelijk zijn. Toch zijn er een aantal ‘algemene richtlijnen’:

Wanneer je merkt dat je het contact met de ander liever verzwijgt voor je eigen partner heb je je eerste signaal natuurlijk te pakken. Ook je onderbuikgevoel telt zwaar mee. Is het dan ook nog zo dat je meer aandacht aan jezelf spendeert voordat je contact hebt met die ander en seksuele gedachtes hebt die je ook nog eens uit in bijvoorbeeld een sms-je of een whats appje, dan is de grens overschreden. Want vergis je niet… het kan dan om digitale ontrouw gaan, vaak gaat het toch om een bekende. Je bent vrienden met elkaar op Facebook of je hebt elkaars telefoonnummer, dat zegt al genoeg. Heftiger dan een sekslijn bijvoorbeeld. In dat geval bel je met een totaal onbekende, waarvan je weet dat die dat ook nog eens voor zijn of haar werk doet. Dat klinkt toch anders dan een bekende van je, niet?

Voor mij persoonlijk doet het er niet veel meer toe of er fysiek contact is geweest of niet. Emotionele ontrouw komt misschien nog wel harder aan dan een one-night stand met iemand die je toevallig tegen het lijf bent gelopen in de kroeg. Emotionele ontrouw houdt zichzelf namelijk in stand. Het eindigt vaak pas als een van de partners van de vreemdgangers iets ontdekt en de bom ontploft. Tot die tijd lijkt er geen vuiltje aan de lucht maar raakt de relatie steeds verder beschadigd.

Vertrouwen raakt beschadigd bij emotionele ontrouw

Vaak maakt emotionele ontrouw het vertrouwen tussen de partners kapot, zelfs al is er ‘niks’ voorgevallen. Het herstel van dit vertrouwen -als er nog sprake is van een mogelijkheid tot herstel- kan jaren in beslag nemen. De persoon die ontrouw is geweest stapt hier relatief makkelijk overheen, maar de persoon die zich bedrogen voelt kan hier nog jaren last van hebben.

Ik ben nieuwsgierig. Hoe zit dit voor jou? Wanneer vind jij iets vreemdgaan en wanneer emotionele ontrouw? En wat vind je van vreemdgaan met carnaval, zijn dat verzachtende omstandigheden? Heb je het al eens meegemaakt en durf je er over te praten?

