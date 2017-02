Het is Vriendendag vandaag. Volgens en in het leven geroepen door Facebook althans.

Normaal gesproken besteed ik niet zoveel aandacht aan al die hypes, want als je alles mag geloven staat iedere dag wel in het tegen van iets. Van blauwe-das-dag tot make-up-loze-dag. Een vriendschap vind ik dan nog wel iets bijzonders waarbij best een keer stilgestaan mag worden.

Vriendendag en vriendschap, wat is dat eigenlijk?

Wikipedia omschrijft het als volgt: Vriendschap is een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Een vriendschap is dus mogelijk tussen man en vrouw maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft noemt men een ‘vriend’ of ‘vriendin’. Vriendschappen worden gesloten. Met woorden, zoals kinderen dat doen (‘zullen we vriendjes worden?’), of zonder.

Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan andere relaties. Ook dat wat men als vrienden of vriendinnen voor elkaar doet wordt vriendschap genoemd. Bij een belangeloze vriendschap kijkt de één naar wat de ander nodig heeft en plaatst hij zijn eigen belangen/verlangens op de achtergrond.

Wat ik persoonlijk daaraan zou willen toevoegen is; alles met elkaar kunnen delen, een luisterend oor, een schouder, een lach en een traan. Er voor elkaar zijn, ook ongevraagd. Elkaar begrijpen en respecteren.

Een vriendschap is goud waard

Mensen komen en gaan in je leven. Er zijn er enkele die blijven plakken. Vanwege een bijzondere band, een klik. Sommigen zie je geregeld, anderen wat minder vaak. Maar dat hoeft niet perse invloed te hebben op de intensiteit van een vriendschap. Zo heb ik een vriendschap van zo’n 22 jaar. We ontmoetten elkaar als pubers, in de discotheek, en de klik was er direct. Jarenlang waren we onafscheidelijk tot onze studies en vriendjes ons parten ging spelen. Toch hervonden we elkaar en de klik bleek onverminderd goed. Nog steeds zijn er die momenten dat we elkaar met één blik alles kunnen vertellen.

Toch zijn er vriendschappen die pas enkele jaren geleden in mijn leven zijn ontstaan. Deze zijn mij echter minstens zo kostbaar en waardevol. Ze staan dichtbij me en hebben naast me gestaan in moeilijke tijden, en nog steeds. Op de meest onverwachte momenten, soms ook ongevraagd, stonden ze spontaan voor me klaar. Ik ben daar enorm dankbaar voor en koester deze vriendschappen.

Ode aan de besties!

Vriendschappen zijn mooi. Mijn kinderen zie ik mooie banden opbouwen en hebben vriendinnetjes vanaf de peuterspeelzaal en kleuterklas. Ze zijn zo vertrouwd met elkaar dat het af en toe clasht. Maar ze kunnen bovenal zichzelf zijn bij elkaar. Zoals ook ik bij mijn vriendinnen. Een belletje, appje, knuffel, borrel, peptalk, huilbui of slappe lach. We vangen elkaar op, of elkaars kinderen. We denken aan elkaar.

Ik ben niet van de vriendschapsfilmpjes of doorgeefteksten op Facebook op whatsapp. Op andere kleine mooie manieren laat ik weten dat ik ze liefheb. Mijn besties. Wat ben ik blij dat ik het voorrecht heb jullie in mijn leven te hebben.

Heb jij een bijzondere vriendschap? Deel de Vriendendag en tag hem of haar. Laat weten hoe en waarom hij/zij zo bijzonder is.

