Voor mijn gevoel hebben we de vakantie pas net achter de rug, maar de volgende staat alweer bijna voor de deur. Waardoor bij mij ook de vraag rijst, wat doen jullie zoal met jullie kinderen in de vakantie? De afgelopen vakantie had ik niet zoveel zin om elke dag maar iets te ondernemen. Dus dit keer geen ballenbak of bioscoop, nee gewoon eens thuis. Maar toch blijft nu de vraag door mijn hoofd spelen… wat te doen in de vakantie voor de vakantie die er aan zit te komen.

Wat te doen in de vakantie?

Nu is ons 5-jarige dochtertje enig kind, dus wellicht ook wel moeilijker te vermaken (hopelijk schop ik nu niemand voor de schenen, ik bedoel er niks kwaad mee).

Ik heb al eerder aangegeven, dat mijn dochtertje goed bezig te houden is mits je meegaat in haar fantasieverhalen, maar aangezien ik daar de moeder niet naar ben, komt het al snel neer op IPad of televisie. Maar ook wij willen toch beeldschermtijd een beetje inperken. Heaas bedenkt onze dochter zich dat ze zonder televisie en/of Ipad niets te doen heeft. Uiteraard lees ik ook alle artikelen dat vervelen voor kinderen goed is, dus ook dit was ik van plan toe te passen op haar. Alleen ik baal er dan van als ze zich verveelt. Ik geloof dat ze voor een klein kapitaal aan speelgoed hier in huis heeft staan en dan nog kan ze zich niet vermaken in haar uppie. Dus wat te doen in de vakantie die er weer aan zit te komen?

Misschien ligt het ook wel aan mij, op de een of andere manier moet ik ook altijd even wennen als ze vakantie heeft. Niet omdat ik het niet gezellig vind, juist wel, ze is een gezellige vrolijke kletsgraage meid. Maar ik weet soms dan gewoon even niet wat te doen. De kleine meid slaapt ook niet uit, dus de dagen kunnen lang duren.

Mijn kind kan niet alleen spelen

Het stomme is, dat toen ik haar hele dagen om me heen had, ik daar mijn hand niet voor om draaide. Voordat ze naar school ging draaide ze mee in het ritme. Maar nu kunnen we op de een of andere manier het ritme niet vinden. Nu hoeft dat natuurlijk ook niet aangezien ze vakantie heeft, maar ja er zijn toch wel bepaalde dingetjes die gewoon doorgaan. De standaard zaken zoals boodschappen doen, de vaatwasser uitruimen en dweilen. Of de wc’s en badkamer bijhouden, de was doen en noem het allemaal maar op. Zij vindt dit stom en vindt het dan dus saai thuis.

Hoe doen jullie dat, zijn jullie dan wel continu met jullie kind(eren) bezig of laten jullie ze zelf ook wel wat aanmodderen? Want het is best lastig als je kind niet alleen kan spelen.

Samen spelen of alleen laten vervelen?

Het is natuurlijk niet zo dat ik haar heel de dag alleen haar gang laat gaan. Vandaag hebben we bijvoorbeeld na het zwemmen samen boodschappen gedaan en samen de vaatwasser uitgeruimd. Nadien mocht ze van mij heel even televisie kijken maar niet al te lang. We hebben samen croissants gerold en gebakken. En tijdens het bakken hebben we verschillende spelletjes gespeeld. Na het opeten van de croissants zijn we verder gegaan met uno en kwartet.

Gezeur om beeldschermen

Als ik aangeef dat het tijd wordt om even wat voor haarzelf te gaan doen, gaat ze zeuren om de IPad. Maar aangezien ik een bepaalde tijd in gedachten heb dat ze op de ipad mag, ging dat nog niet gebeuren. Ze ging boven spelen en zo lang ik ook boven ben en met de was bezig ben is het goed. Maar zodra ik weg ga naar beneden gaat ze zich weer met een lang gezicht lopen vervelen. Dit heb ik even aangezien waardoor ze op zoek ging naar iets te spelen. Ze vond Mikado. Na dat een paar potjes gespeeld te hebben, was het tijd dat er weer een scherm in beeld mocht komen. En uiteraard was ze toen weer helemaal zoet, geen kind aan gehad.

Hoe doen jullie dat en doe ik iets fout? Ik hoor graag adviezen, kritiek etcetera, want voor ik het weet staat de volgende vakantie alweer voor de deur. En dan wil ik graag voorbereid zijn over wat te doen in de vakantie!