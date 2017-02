Er zijn maar weinig onderwerpen waar man en ik het niet over eens kunnen worden. Eigenlijk zijn er maar twee als ik er zo goed over nadenk. Mijn man is natuurkundige en gelooft in alles wat bewezen is en ik geloof ook nog dat er wat meer is dan alleen de bewezen theorie over het ontstaan van de mens. Maar zo diepzinnig wil ik vandaag niet gaan, vooral ook niet omdat het laatste geen onderwerp van gesprek is bij ons in huis, we accepteren gewoon dat we daar anders over denken. Wat wél een onderwerp van gesprek is, is het afsluiten van een uitvaartverzekering. Manlief vind het onzin en wil geen uitvaartverzekering afsluiten, maar ik voel er wel wat voor.

Wel of geen uitvaartverzekering afsluiten, wat doen we?

Afijn, zoals gezegd is dit een onderwerp wat regelmatig bij ons op tafel komt. Sterker nog… we hebben ‘vroeger’ al eens een uitvaartverzekering gehad, maar deze ook weer opgezegd! Het verschil van mening over dit onderwerp zit hem in de benadering van de voor- en nadelen ervan denk ik.

Nadenken over later

Als je jong bent, dan maak je je al helemaal niet druk. Wel of geen uitvaartverzekering afsluiten, daar ben je nog helemaal niet mee bezig. Maar naarmate je ouder wordt en je een gezin krijgt komen er toch vaker momenten dat je aan zaken denkt waar je voorheen helemaal niet bij stil stond. Een aantal voorbeelden van zaken waar ik nu meer bij stilsta dan voorheen:

pensioenopbouw als zelfstandige

wat als ik doodga en mijn kinderen nog niet volwassen zijn?

wat als Frank eerder overlijdt dan ik, wat komt er dan allemaal op je af?

Het zijn vragen die zo nu en dan oppoppen in mijn hoofd getriggerd door onder andere het overlijden van mijn moeder.

Lees ook: met betraande ogen lees ik ‘Mam vertel ’s ‘

Het overlijden van mijn moeder en de buurman

Drie en een half jaar geleden overleed mijn moeder, nadat we met het gezin haar een jaar lang intensief bijgestaan en verzorgd hebben. Afgelopen week nog ‘vierden’ we met met mijn vader haar verjaardag en een dikke week later zouden hij en mama eigenlijk 60 jaar getrouwd zijn. Of zijn ze 60 jaar getrouwd… geen idee hoe je dit noemt als een van beiden overleden is. Afijn, ik dwaal af. Door het overlijden van mijn moeder heb ik van heel dichtbij meegemaakt hoe het moet zijn als je je partner verliest.

Vorige week nog stond ik met een buurvrouw van een paar deuren verder te praten. Haar man is een maand geleden overleden en zij vertelde me dat ‘het moeten missen van een partner zeker 10x erger is dan het moeten missen van je vader of moeder’. Dat klinkt cru voor diegene die -net als ik- hun vader of moeder moeten missen, maar ik begrijp haar wel. Als zoon of dochter gaat -naast al het verdriet dat je hebt- je eigen gezin ook door. Als partner staat je hele wereld stil.

Moet je je eens indenken dat de persoon waarmee je jaren bent samengeweest ‘ineens’ wegvalt. In het geval van mijn ouders was dat 60+ (niet dat ze al samenwoonden voor ze gingen trouwen, maar ze hadden natuurlijk al wel een tijd verkering of zoiets ). Dat moeten wij nog maar zien te halen! Maar één ding is zeker… je komt in een situatie terecht die wij ons gelukkig nog niet voor kunnen stellen.

Nu had mijn vader 4 kinderen waar hij op terug kon vallen, maar dat is in ieder gezin verschillend. En wat als jouw kind om wat voor reden dan ook niet in staat is om te helpen? Dan komt er wel heel veel op je af.

Lees ook: geld sparen voor later, heb jij dat goed geregeld?

Waarom zou je een uitvaartverzekering afsluiten?

Dat is dus nu precies de vraag waar man en ik niet uitkomen. Hij heeft het gevoel dat je een uitvaarverzekering afsluit omdat je bijvoorbeeld geen financiële draagkracht hebt. Maar die vraag die komt bij mij niet eens naar boven.

Financieel wel of niet nodig

Heel simpel gesteld. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we kunnen sparen. En dat er dus financiële ruimte is om een begrafenis te betalen als de tijd zover is. Nu zijn er genoeg mensen die niet in die gelukkige omstandigheid zijn. In dat geval lijkt het me helemaal fijn als je een uitvaartverzekering hebt, zodat je weet dat dat in ieder geval geen kopzorgen meer oplevert.

Ontzorgen

In ons geval is dat dus geen statement dat ik kan maken. Maar dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet, want voor mij gaat de discussie daar helemaal niet over. Ik heb gezien hoe een goede begrafenisondernemer kan ontzorgen. En dat lijkt me -zeker in het geval dat je je partner verliest- haast een noodzaak. Ik weet namelijk nog als de dag van gisteren wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een begrafenis. En dat was in een situatie die ‘gedekt’ was door een uitvaartverzekering.

En ik weet ook nog heel goed hoe je je voelt. Het lijkt alsof je een aantal weken in een soort van roes zit. Met een hoofd wat helemaal vol zit met niets. En met dat hoofd moet je allerlei beslissingen maken. Zoals ik al zei deden wij dat met het hele gezin. En dan heb je veel steun aan elkaar en kom je er wel uit. Maar wat als je die steun niet hebt?

Keuzes maken voor als je het niet meer kan

Ik heb daar eigenlijk nooit echt bewust bij stilgestaan, maar onwillekeurig heb ik daar nu dus een nog sterkere mening over dan voorheen. Want wat de toekomst je brengt, dat weet je niet. Maar als je ervoor kan zorgen dat je toekomst een stukje makkelijker wordt, of dat nu financieel is of op een andere manier, dan vind ik dat een prettig idee.

Nu genieten is heel fijn, maar straks ook nog kunnen genieten -of minder zorgen hebben- dat is wat mij betreft minstens zo belangrijk. Nu zijn er tegenwoordig allerlei manieren om een uitvaartverzekering vorm te geven. Monuta heeft daar een mooie verzameling van gemaakt waarbij in ieder geval alle mogelijkheden op een rijtje staan. Weet jij nog niet welke keuze je het beste zou kunnen maken? Of heb je nog nooit nagedacht over ‘wat als’, dan kan je eens door hun uitvaartontwerp heen lopen. Zo kan je je een beeld vormen van de mogelijkheden én de bijbehorende kosten. Zo kan je een uitvaartverzekering afsluiten, of niet… maar dan wel gebaseerd op kennis, en niet alleen op gevoel.

Afijn, onze discussie hier is nog niet ten einde . Hoe sta jij hierin? Hebben jullie bewust een uitvaartverzekering afgesloten, of denk je erover om een uitvaartverzekering af te sluiten? Of juist helemaal niet?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock