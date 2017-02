Al tijden ben ik online ‘bevriend’ met Angeliek Vlieg. Eigenaresse van Shopaholiek, een online magazine over Kids Fashion. Ik ken haar verder niet echt, behalve dan dat ik haar een aantal keer in real life heb gezien op een event. Leuke, vlotte, mooie meid! Sinds een tijdje woont ze in Dubai met de helft van haar familie en word ik he-le-maal gek van al die fantastische foto’s die ze op social media verspreid. Geïntrigeerd door het feit dat ‘iemand’ zijn hebben en houden hier in Nederland verruild om te gaan wonen in Dubai vroeg ik haar of ze me wilde vertellen over dit avontuur. En dat deed ze…

Wonen in Dubai, wie wil dat nu niet?

“Zeg schat: wat denk je van Dubai?”

Zo begon het. Het zat er eigenlijk altijd al in. Mijn man heeft 20 jaar in Duitsland gewerkt en een hele poos in Zwitserland. Na twee jaar in Nederland te hebben gewerkt voelde ik het al aan alle kanten aankomen. Mijn man was “getting bored”. Het was overduidelijk dat hij het leven in het buitenland mistte en dat zijn passie gewoon groter was dan Nederland. En zo’n kans komt maar één keer. Dus we gingen… naar Dubai. Om met de helft van ons gezin te wonen in Dubai. Dat was wat minder…..

Maar de helft van het gezin ging mee

We hebben vier kids. Twee pubers en twee kleintjes van 7 en 5. De pubers waren not amused: zachtjes uitgedrukt. De oudste van 21 studeert nog en ik snap heel goed dat hij niet mee wilde. Mijn dochter van 18 was een ander verhaal. Daar had, en heb ik nog steeds, veel moeite mee. Het voelt sowieso onnatuurlijk. Je kinderen horen het nest te verlaten en niet andersom. Gelukkig heeft zij een hele goede opvang en is het prima zo. Maar toch… het knaagt. En ik mis ze. Gelukkig komen ze alle vakanties deze kant op.

De twee kleintjes hadden natuurlijk niks te vertellen, die gaan gewoon mee. En laten we eerlijk zijn: ze kunnen het slechter treffen. Dubai is zo ontzettend kindvriendelijk dat mijn kinderen vanaf dag één met een grote big smile op hun gezicht rondlopen. Na twee weken “vakantie” in Dubai gingen ze naar school. Toen was die big smile wel even verdwenen. Want jeetje wat is het lastig om te communiceren als je geen Engels spreekt. Met een brok in mijn keel bracht ik ze weg en wat waren ze blij als ze mij weer zagen bij het ophalen. Mijn hart brak. Al zagen ze er overigens echt super schattig uit in hun schooluniform. Maar echt: het is waar… kinderen zijn zo flexibel. Na een week of zes kan ik eigenlijk wel zeggen dat ze het ook op school ontzettend naar hun zin hebben en dat er in hun gesprekken met ons regelmatig al halve Engelse/Nederlandse zinnen om onze oren vliegen.

En zo doe ik mijn werk

Mijn vijfde kindje Shopaholiek.nl, mijn online Kids Fashion & Lifestyle magazine, ging natuurlijk mee. Want een blog is denk ik de meest makkelijke “baan” die je gewoon mee kunt verhuizen. Zelfs naar het buitenland. Wonen in Dubai is dus geen probleem, als ik maar internet heb, mijn macbook en mijn Iphone, dan ben ik “zen” want ik word na bijna 3 jaar Shopaholiek nog steeds heel blij van mijn werk.

Shopaholiek doe ik niet alleen. Zonder mijn “dreamteam” van 8 bloggers zou ik dit niet meer kunnen want wij werken met bijna alleen maar Nederlandse merken. Alle reviews, onze best gelezen blogs, worden geshoot en geschreven in Nederland en dat blijft zo. Ik redigeer en coördineer, vanaf het hagelwitte strand en de azuurblauwe zee met een verse fruitcocktail in mijn hand (geintje natuurlijk) de website. Én ik doe de administratie en onderhoud de contacten.

Daarnaast schrijf ik ook nog columns voor een glossy magazine uit mijn eigen regio. Ik kan je zeggen: daar ben ik best druk mee. Helaas mis ik wel alle kidsfashionbeurzen in Nederland, Italië en Frankrijk en alle leuke events waar bloggers voor uitgenodigd worden en waar we altijd even gezellig bijkletsen. Jammer… ik volg vooral alles via what’s app en door het lezen van andere blogs. Dat doe ik dan weer wel op mijn Iphone op een strandbedje onder een palmboom. Dus ja… ieder nadeel heeft zijn voordeel zullen we maar zeggen.

Vooroordelen over wonen in Dubai en vrouwen

Om ook maar gelijk een vooroordeel over Dubai weg te nemen: vrouwen mogen hier gewoon werken, autorijden, we hoeven niet gesluierd en ja… we drinken ook gewoon wijntjes. Al is dat inderdaad niet overal toegestaan. Dubai is enorm westers. Logisch met 85% expats! Daarnaast is Dubai ook enorm veilig en schoon en voel ik het als een voorrecht om hier te mogen wonen. De meeste expats wonen in Dubai in compounds. Wij dus ook. Zie het als een grote wijk met speeltuinen, sportvelden, winkelcentra, zwembaden, horeca en een school. Wij fietsen ook nog steeds dagelijks van en naar school als echte Nederlanders terwijl de meeste kinderen gebracht worden in grote SUV’s.

We genieten volop van het leven hier in Dubai, want we weten niet hoelang we hier blijven. Net als de toeristen bekijken wij alle highlights, de leukste beachclubs, pretparken, restaurants en malls. Alleen hoeven wij dat niet in één of twee weken te doen, want we hebben de tijd. Wij wonen gewoon in Dubai! Ik vind het nog steeds een gek idee, maar Dubai is echt ons nieuwe “thuis”. Al kan ik ook uitkijken naar onze zomervakantie naar Nederland: 8 weken lang stroopwafels, zeeuwse bolussen en stamppot andijvie eten. Maar vooral weer genieten van mijn twee grote kinderen en mijn familie en vrienden. Ik kan me zelfs verheugen op een fikse regenbui .

Maar tot die tijd geniet ik gewoon van het zonnetje hier in Dubai!

Liefs, Angelique

Volg haar avontuur op Instagram: Mydutchdubai